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La compo du PSG contre Liverpool

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La compo du PSG contre Liverpool

Les œufs surprises, c’était ce week-end. Contre Liverpool ce mercredi soir en quarts de finale de Ligue des champions, Luis Enrique a fait du classique, puisque Matvey Safonov est dans les cages et que le trio d’attaque est composé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Fabián Ruiz et Bradley Barcola sont absents, eux qui avaient débuté contre Liverpool la saison dernière. Et non, Nuno Mendes n’est pas attaquant de pointe.

Le onze parisien contre Liverpool :

Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Désiré Doué – Ousmane Dembélé – Khvicha Kvaratskhelia.

 

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