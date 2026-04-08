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Le slalom de Khvicha Kvaratskhelia en vidéo

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Le slalom de Khvicha Kvaratskhelia en vidéo

Kvaradégats. Alors que le PSG mène 1-0 au Parc face à Liverpool en quarts de finale allers de Ligue des champions grâce à une réalisation de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia s’est à son tour permis de faire chavirer la capitale. Pour réveiller les plus endormis, l’international géorgien a mis dans le vent Ryan Gravenberch avant de claquer un petit crochet sur son compatriote Giorgi Mamardashvili : les cages grandes ouvertes, le barbichu n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Un PSG impérial

On s’y attendait un peu, mais le PSG le confirme : il n’y a qu’une seule équipe sur le terrain ce soir, et ce sur tous les plans. Avec 519 passes réussies contre 156 pour les Reds11 tirs (dont 5 cadrés) contre 2 (aucun n’aurait pu finir dans le but de Matveï Safonov) et une possession de 73% pour les Parisiens contre 27% côté anglais, les hommes de Luis Enrique ne laissent pas une miette à leurs adversaires du soir.

Un slalom vers les demies.

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