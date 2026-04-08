La jolie ouverture du score de Doué face à Liverpool en vidéo

Et la lumière fut. Alors que le PSG confisque le ballon depuis le coup d’envoi du quart de finale aller face à Liverpool, c’est Désiré Doué qui s’est illustré dès la dixième minute en y allant de son petit numéro, bien servi par Ousmane Dembélé. Après plusieurs combinaisons parisiennes, la réussite n’a pas trop tardé à pointer le bout de son nez pour les hommes de Luis Enrique. Il s’agit là du quatrième but en 8 matchs de Ligue des champions pour l’ancien Rennais.

DÉSIRÉ DOUÉ FAIT CHAVIRER LE PARC DES PRINCES ET LE PSG MÈNE 1-0 FACE À LIVERPOOL APRÈS 11 MINUTES 🔥 Quel début de match pour les Parisiens, et c'est en direct sur CANAL+ 🤩#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/rpPavFmgYD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2026

Le PSG, l’ogre qui aimait dévorer les Anglais

Après leurs deux victoires face à Chelsea, les Parisiens semblent confirmer leur aisance face aux écuries anglaises. En effet, le PSG n’a perdu aucun de ses six derniers matchs de Ligue des champions contre des équipes anglaises. Désiré Doué ne semble pas prêt à ce que les choses changent.

La rivalité France-Angleterre, ça se mange même sans appétit.

Revivez la victoire du PSG contre Liverpool (2-0)