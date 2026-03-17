Le PSG surclasse Chelsea et file en quarts

Six jours après leur succès au Parc des Princes, les champions d'Europe parisiens n'ont jamais douté face aux Blues de Chelsea et poursuivent leur chemin vers Budapest et l'espoir d'un doublé.

Chelsea 0-3 PSG

Buts : Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e) et Mayulu (63e) pour les champions d’Europe

Des Parisiens vêtus de rouge à Stamford Bridge un soir de huitième de finale de Ligue des champions retour en mars, ça vous dit forcément quelque chose. Il y a onze ans, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic (pendant une demi-heure), Verratti ou encore… Marquinhos arrachaient une qualification au bout d’une prolongation d’un match fou à l’époque où les buts à l’extérieur comptaient (2-2). Ce mardi, seul le dernier était encore là parmi les 22 titulaires de 2015. Et le PSG n’a même pas eu besoin de jouer plus de 90 minutes pour valider son festival offensif du match aller contre Chelsea, qui n’a jamais été en mesure d’inquiéter les champions d’Europe.

Après un week-end au repos, Luis Enrique avait décidé d’aligner d’entrée l’homme de l’aller – et du retour – Khvicha Kvaratskhelia à la place de Désiré Doué. Pour le récompenser de ses vingt flamboyantes minutes au Parc des Princes mercredi ? Une chose est sûre, le Géorgien lui a bien rendu. Après seulement six minutes, il a parfaitement conclu dans les buts de Robert Sanchez sur un long dégagement de Matveï Safonov (0-1, 6e). Après une course de 70 mètres, Bradley Barcola n’a pas attendu la fin du premier quart d’heure pour lui emboiter le pas, et pas n’importe comment : un pointu dans la lucarne à l’entrée de la surface (0-2, 14e). Qu’elle semble déjà loin la disette de l’international français, déjà buteur à l’aller après 17 matchs européens sans marquer…

Pas de coup de Blues

Et qu’elle semble révolue l’époque où Paris rimait avec remontada. Deux, trois, quatre buts d’avance, personne mieux que les Parisiens ne sait qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. À Londres, les hommes de Luis Enrique n’ont pas eu le temps de douter. Et les supporters des Blues d’espérer. L’entraîneur Luis Enrique s’est même offert le luxe de faire souffler Joao Neves dès la mi-temps. Son remplaçant Senny Mayulu est venu enfoncer un peu plus la cartouche dans le dos de la bête blessée peu après l’heure de jeu avec une lourde frappe du gauche sur un centre en retrait de « Kvara », manqué par Hakimi mais pas par le buteur du 5-0 contre l’Inter (0-3, 63e).

De quoi achever les espoirs – ou achever tout court les supporters anglais, filmés en train de quitter les tribunes de Stamford Bridge, bien moins amusés qu’à la demi-heure lorsqu’ils se moquaient de leurs joueurs avec des « olé » sur chaque touche de balle pour imiter les ultras parisiens.

La défense parisienne suscitait des inquiétudes ? Elles ont été balayées, au moins jusqu’au prochain match. Comme un Gianluigi Donnarumma qui lançait Paris vers la route du sacre l’an passé contre les Reds de Liverpool, Safonov n’a pas commis de faute de main cette fois. Au contraire, le gardien russe maintenu les cages parisiennes inviolées avec pas moins de neuf arrêts. Et même lorsqu’il a raté sa relance directement sur Marc Cucurella, Joao Pedro n’a pas su en profiter (56e).

La soirée restera tout de même peut-être entachée pour Paris par la semelle subie par Barcola, qui s’est tordu de douleur puis a boité quelques minutes avant de céder sa place et de rentrer directement aux vestiaires (59e). Le chasseur parisien attend maintenant de connaître sa prochaine cible, les Turcs de Galatarasay ou le Liverpool d’Arne Slot pour se rappeler au bon souvenir de l’an passé et poursuivre dans sa lignée de clubs anglais à écarter.

PSG (4-3-3) : Safonov, Mendes, Marquinhos (cap), Pacho, Hakimi – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – Cucurella, Hato, Chalobah, Sarr – Caicedo, Santos – Neto, Fernandez (cap), Palmer – Pedro.

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