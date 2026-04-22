S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Les trois raisons du déclassement de l'Italie selon Gianluigi Buffon

CT
21 Réactions
Les trois raisons du déclassement de l'Italie selon Gianluigi Buffon

Après le retour vers le passé, le difficile constat sur le présent. Gianluigi Buffon a effectué sa première sortie médiatique depuis l’élimination de l’Italie par la Bosnie-Herzégovine en barrages de la Coupe du monde 2026, et sa démission du poste de chef de la délégation des Azzurri.

L’emblématique gardien de but a partagé son ressenti après ce nouvel échec italien, dans les colonnes de The Guardian : « Cela a été une page douloureuse pour le football italien et moi-même. Si on m’avait dit que cela se produirait il y a 12 ans, j’aurais dit qu’il y a plus de chances de voir 1 000 extraterrestres autour de moi plutôt que de voir l’Italie ne pas se qualifier pour trois tournois consécutifs. Mais c’est pourtant la réalité. »

Les maux du football italien résumés en trois axes

L’homme aux 176 capes avec l’Italie a tenté de justifier la chute du football transalpin, comme plusieurs de ses compatriotes. Selon lui, trois raisons expliquent ce déclassement : « La première est la mondialisation, qui a permis à toutes les équipes d’être très compétitives et le niveau de jeu moyen a beaucoup augmenté. Deuxièmement, nous étions plus forts tactiquement que nos adversaires, lorsque nous gagnions il y a une quinzaine d’années. Enfin, il nous manque le talent de joueurs vraiment créatifs comme [Roberto] Baggio, [Alessandro] Del Piero ou [Francesco] Totti, qui nous aidaient à gagner. »

Le possible retour de Francesco Totti à Rome pourrait peut-être régler une partie du problème.

Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
149
52
41
Revivez Lens-Toulouse (4-1)
Revivez Lens-Toulouse (4-1)

Revivez Lens-Toulouse (4-1)

Revivez Lens-Toulouse (4-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.