Les trois raisons du déclassement de l'Italie selon Gianluigi Buffon

Après le retour vers le passé, le difficile constat sur le présent. Gianluigi Buffon a effectué sa première sortie médiatique depuis l’élimination de l’Italie par la Bosnie-Herzégovine en barrages de la Coupe du monde 2026, et sa démission du poste de chef de la délégation des Azzurri.

L’emblématique gardien de but a partagé son ressenti après ce nouvel échec italien, dans les colonnes de The Guardian : « Cela a été une page douloureuse pour le football italien et moi-même. Si on m’avait dit que cela se produirait il y a 12 ans, j’aurais dit qu’il y a plus de chances de voir 1 000 extraterrestres autour de moi plutôt que de voir l’Italie ne pas se qualifier pour trois tournois consécutifs. Mais c’est pourtant la réalité. »

Les maux du football italien résumés en trois axes

L’homme aux 176 capes avec l’Italie a tenté de justifier la chute du football transalpin, comme plusieurs de ses compatriotes. Selon lui, trois raisons expliquent ce déclassement : « La première est la mondialisation, qui a permis à toutes les équipes d’être très compétitives et le niveau de jeu moyen a beaucoup augmenté. Deuxièmement, nous étions plus forts tactiquement que nos adversaires, lorsque nous gagnions il y a une quinzaine d’années. Enfin, il nous manque le talent de joueurs vraiment créatifs comme [Roberto] Baggio, [Alessandro] Del Piero ou [Francesco] Totti, qui nous aidaient à gagner. »

Le possible retour de Francesco Totti à Rome pourrait peut-être régler une partie du problème.

Le rôle joué par Buffon après le coup de boule de Zizou en 2006