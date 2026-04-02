Gianluigi Buffon jette les gants à son tour

Panique à bord. La non-qualification de l’Italie à la Coupe du monde 2026 pousse Gianluigi Buffon à démissionner de son poste de chef de la délégation de l’équipe nationale d’Italie. L’ancien gardien de but a fait part de la nouvelle sur son compte X ce jeudi.

« Même si je suis convaincu d’avoir beaucoup apporté au niveau de l’esprit d’équipe et de la cohésion avec Rino Gattuso et tous les collaborateurs, l’objectif principal était de ramener l’Italie en Coupe du monde. Et nous n’y sommes pas parvenus. Il est juste de laisser à ceux qui viendront après moi la liberté de choisir la personne qu’ils jugeront la plus apte à occuper mon poste », écrit la légende de la Juventus.

Rassegnare le mie dimissioni un minuto dopo la fine della gara contro la Bosnia, era un atto impellente, che mi usciva dal profondo. Spontaneo come le lacrime e quel male al cuore che so di condividere con tutti voi. Mi è stato chiesto di temporeggiare per far fare le giuste… pic.twitter.com/OWtl0znwd0 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) April 2, 2026

Une fédération en péril

Depuis 2023, Gianluigi Buffon était présent dans la sélection nationale comme point de repère pour les joueurs et assistait Gennaro Gattuso, le sélectionneur, dans la gestion du groupe. Sa démission survient après celle de Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football, annoncée plus tôt ce jeudi.

« Rino » Gattuso devrait être la prochaine victime du fiasco des Azzurri face à la Bosnie-Herzégovine. Les noms de plusieurs entraîneurs sont déjà mis sur la table pour prendre sa place sur le banc.

Tout ça alors qu’il y aura bien des Italiens à la Coupe du monde 2026.

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