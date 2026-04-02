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Le président de la Fédé italienne démissionne

EL
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Le président de la Fédé italienne démissionne

Le couperet est tombé. Deux jours après l’élimination de l’Italie par la Bosnie, Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football, a annoncé sa démission, ce jeudi, lors d’une conférence de presse qu’il a lui-même tenu à organiser. Il était en poste depuis octobre 2018 et a donc connu quelques déconvenues.

Il devra faire le bilan

Il va désormais se présenter devant la Commission de la Culture, des Sciences et de l’Éducation de la Chambre des députés le 8 avril pour faire le point sur la situation du football local, dans son ensemble. Son successeur, lui, va être connu le 22 juin.

Gravina est également revenu sur la polémique ayant enflé lorsqu’il a indiqué que les sportifs qui ont fait briller l’Italie ces dernières années sont « tous des fonctionnaires, à l’exception d’Arianna Fontana » (patineuse de vitesse). À travers un communiqué, le désormais ex-président de la Fédé a exprimé ses « regrets », assurant que « ces propos n’avaient aucune intention d’offenser une quelconque discipline sportive, mais faisaient plutôt référence aux différentes règles internes et externes ».

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EL

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