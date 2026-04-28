S’abonner au mag
  • Italie

Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux

AB
9 Réactions
Quand les arbitres italiens jouent à pierre-feuille-ciseaux

Ils ont le droit au puits ? Alors que l’enquête liée aux prétendus matchs truqués en Italie progresse, la Gazzetta dello Sport a donné quelques nouvelles concernant le fonctionnement arbitral transalpin. Ainsi, Pasquale De Meo, ancien arbitre assistant, explique qu’une série de codes (ou jeux) avait été mise en place pour déterminer si une décision devait être révisée par la VAR. Parmi ces gestes, l’un des favoris des officiels était le pierre-feuille-ciseaux. Lorsque la VAR était appelée par l’arbitre de terrain, les personnes présentes dans le camion jouaient donc au chifoumi et, selon le résultat, révisaient ou non la décision.

Des choix visant à faire baisser les notes de certains arbitres

De quoi fausser le championnat mais également le compte-rendu des arbitres, qui voyaient leur note dégringoler sérieusement si leurs décisions n’étaient pas corrigées. Certains ont même été rétrogradés dans la hiérarchie en raison de ce fonctionnement. Pour rappel, ce scandale vise principalement Gianluca Rocchi, chargé de désigner les arbitres en Italie, accusé d’avoir arrangé plusieurs matchs de Serie A depuis près de deux ans.

Du Calciopoli au Monopoly.

Pas d’Euro 2032 pour l’Italie ni de compétitions européennes pour ses clubs ?

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.