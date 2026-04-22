Tottenham cherche à embaucher un psychologue

La solution pour tenir le coup. Mal embarqué dans cette fin de saison, Tottenham joue dangereusement avec la zone de relégation de Premier League. Les Spurs sont actuellement 18e, deux points derrière West Ham. Une situation défavorable qui pousse le club à chercher un psychologue pour aider ses joueurs mentalement.

Le sprint de la dernière chance

La réaction des joueurs abattus après l’égalisation de Brighton, notamment Xavi Simons, totalement désespéré, au bord des larmes, en dit long sur le moral des hommes de Roberto De Zerbi. Il faut dire que depuis 2026 les Spurs n’ont pas gagné le moindre match de Premier League.

Plus que cinq rencontres avant la fin de la saison, avec un choc crucial pour le maintien face à Wolverhampton ce samedi. L’urgence pour De Zerbi est donc de retrouver vite une mentalité de gagnant et surtout un collectif bien rodé. C’est pour cette raison que Tottenham a posté une annonce de recrutement pour un nouveau psychologue au sein du club londonien.

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