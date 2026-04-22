Le PSG sans deux cadres face à Nantes

La saison des pépins. Ce mercredi matin, le Paris Saint-Germain a communiqué son groupe pour la réception de Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Pour rappel, ce match – qui devait initialement se jouer le week-end du 14 mars – avait été reporté pour permettre au PSG de souffler entre ses deux rencontres de Ligue des champions face à Chelsea.

Sans Vitinha mais avec Mbaye

Touché au talon d’Achille face à l’OL ce dimanche, Vitinha n’a pas été convoqué par Luis Enrique. C’est également le cas de Nuno Mendes, qui a repris l’entraînement collectif après sa gêne subie à Anfield face à Liverpool, mais qui reste trop juste pour reprendre la compétition. En soins depuis belle lurette, Quentin Ndjantou est lui aussi toujours porté disparu.

En revanche, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont bien là, tout comme Ibrahim Mbaye qui effectue son retour malgré la petite pique de Luis Enrique.

Coach Vahid, lui, sera dans les tribunes.

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