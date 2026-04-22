Vahid Halilhodžić : pour l’honneur et pour le pire

Débarqué sur le banc nantais début mars pour tenter de sauver les Canaris, Vahid Halilhodžić est en passe de perdre son pari. Alors qu’il reste cinq matchs au FC Nantes pour inverser la dynamique, coach Vahid n’épargne rien ni personne dans chacune de ses prises de parole afin de mettre tous les acteurs de cette situation face à leurs responsabilités. Suspendu pour son retour au Parc, il manquera forcément à ses joueurs.

Les supporters nantais n’ont eu que trop peu d’occasions de se réjouir cette saison : entre une relégation pratiquement actée, une défiance toujours plus grande envers les Kita et un jeu plus que laborieux. Au milieu du marasme ambiant, seule l’arrivée de Vahid Halilhodžić a pu mettre un peu de baume au cœur aux fidèles de la Beaujoire. Et comme si ça ne suffisait pas, les Canaris seront également privés de l’aura du septuagénaire lors de quatre des cinq dernières étapes de ce chemin de croix.

Suspendu pour avoir poussé ce dimanche une gueulante sur l’arbitrage ô combien frustrant contre Brest – alors que l’arbitre et la Ligue ont même reconnu leurs erreurs depuis –, le druide bosnien est condamné à poursuivre sa mission sauvetage depuis les tribunes, loin de la zone où il pouvait avoir le plus d’influence : au cul des joueurs pour les pousser à donner le meilleur. Un sacrifice de plus pour le septuagénaire, qui ne pourra retrouver l’ensemble de ses attributions que lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Toulouse.

En jaune et vert, et contre tous

De retour dans son club de cœur depuis le 10 mars dernier après trois ans de retraite, Coach Vahid n’a pour le moment pas réussi à faire gagner les Canaris depuis son arrivée, mais a au moins eu le mérite de mettre en place une équipe type et à redonner de l’envie à ses ouailles. Si l’électrochoc n’a pas encore eu l’effet escompté au classement, le tacticien n’a plus rien à perdre, hormis la blessure de voir son équipe sombrer en Ligue 2, dans un monde du ballon rond qu’il quittera sans doute à l’issue de la saison.

0.99% - D'après les dernières simulations effectuées par le modèle prédictif d'Opta, Nantes n'a que 0.99% de chances de se maintenir directement en Ligue 1 cette saison et 8.1% d'être barragiste. Déplumé. pic.twitter.com/tHqD5CmF70 — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2026

Que ce soit ses joueurs, comme Matthis Abline, avec qui il n’a pour le moment pas réussi à reproduire ce qu’il avait réussi à faire avec Emiliano Sala – à savoir le transformer en buteur providentiel –, mais aussi Waldemar Kita, ou les arbitres, Halilhodžić n’épargne personne. Premier touché par les difficultés des Canaris, l’entraîneur de 73 ans n’a pas manqué d’égratigner son président sur sa gestion du club, qu’il avait pointé comme étant le responsable de son départ en août 2019 : « Pour conduire un club d’un tel niveau, il faut avoir des gens aux bonnes places et compétents. Pour diriger un club sportivement et financièrement, il faut être compétent, il faut être là. » Un franc-parler qui l’oblige à y laisser quelques plumes, c’est vrai, mais qui permet tout de même à Nantes d’avoir enfin une réaction. Couler sans se débattre, impossible pour l’ancien attaquant.

Le paradoxe du sauveur

Il fallait peut-être ça, après les passages de Luís Castro et d’Ahmed Kantari : un desperado qui a accepté de venir dans ce bourbier parce qu’il sait que sa carrière n’est plus en jeu. En attendant la sentence, c’est un peu le message qu’il tentait de faire passer : « Ils m’ont dit que je ne devais pas trop parler parce que je peux prendre encore une suspension. Mais je m’en fous, je peux prendre 10 ans. J’en ai terminé avec le football. » Le seul ego qu’il lui reste, il le met au service d’un club qu’il a aimé. Sa petite personne importe peu et tant pis s’il ne sera pas sur le bord du terrain au Parc des Princes ce mercredi pour affronter un autre de ses anciens clubs, le PSG.

Alors qu’il reste encore cinq matchs à disputer avant la fin de la saison, coach Vahid est en passe de perdre son pari de maintenir Nantes en Ligue 1.

Alors qu’il reste encore cinq journées de championnat à disputer du côté du FCN, les Nantais ne sont pas encore à enterrer. Avec cinq points de retard sur Auxerre, barragiste, et neuf sur Nice, premier non-relégable, Nantes retrouve ce mercredi le Paris Saint-Germain sur sa route pour le compte de la 26e journée. Il faudra un exploit pour s’en sortir. Mais sur les bords de l’Erdre et de la Loire flotte désormais l’amère impression que la légende est arrivée quelques mois trop tard pour parvenir à renverser la dynamique. Même si elle semble de plus en plus désespérée comme il l’avait expliqué en conférence de presse : « Mon équipe est sous grosse, grosse pression. Je suis vraiment triste pour mon club. J’essaie tout ce qui est possible, pour donner un coup de main et pour essayer de nous sauver, jurait-il après la rencontre face à Auxerre (0-0). Est-ce qu’on va réussir ? Je ne peux pas vous dire en ce moment. » Mais si le FC Nantes ne connaît pas de happy-end cette fois-ci, il aurait au moins connu un baroud d’honneur grâce au panache de Coach Vahid.

Vahid Halilhodžić félicite un arbitre