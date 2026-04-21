Vahid Halilhodžić en remet une couche sur l’arbitrage

Amorce. Expulsé lors de la rencontre face à Brest dimanche (1-1) après s’être emporté contre l’arbitre de la rencontre, Vahid Halilhodžić risque une suspension allant de deux matchs à cinq mois de suspension. Alors que sa situation sera examinée ce mardi par la commission de discipline de la LFP, le tacticien de 73 ans en a remis une couche sur l’arbitrage.

« Je n’ai pas trouvé cet arbitrage correct »

Particulièrement frustré par les différentes décisions de Guillaume Paradis durant 90 minutes, le natif de Jablanica a livré ses vérités dans une interview accordée à L’Équipe : « Sur ce carton rouge… Mon joueur voulait même éviter le contact. Et il y a eu d’autres décisions, sur Matthis par exemple, il a été mis en l’air. L’arbitre aurait pu siffler quelque chose. C’est ce qui m’a énervé au départ. C’était le match de la survie. Je n’ai pas trouvé cet arbitrage correct. » Remonté après l’expulsion de Tabibou, Halilhodžić s’est ensuite emporté à son tour contre le corps arbitral avant d’écoper également d’un carton rouge quelques minutes plus tard.

En revanche, le tacticien nantais a réfuté toute insulte à l’encontre des hommes en noir : « Je n’ai jamais insulté. J’ai bougé, à gauche, à droite, mais je n’ai jamais insulté ni menacé. Je n’ai peur de rien, moi, je n’ai jamais insulté personne. J’ai été expulsé une seule fois, avec le PSG, j’avais pris deux mois. Je lui ai juste demandé de venir m’expliquer pourquoi et il (l’arbitre central) n’est pas venu. Je mérite un peu de respect et mon équipe aussi. Mais je n’ai jamais insulté. Menacé qui ? Quoi ? C’est incroyable, ça. Regardez les images, ça se voit à la télévision. S’ils trouvent une insulte, qu’ils me suspendent 50 ans. » Selon le règlement disciplinaire, deux articles peuvent s’appliquer à son cas, l’article 4 qui dispose que pour tout « comportement excessif / déplacé » deux matchs de suspension sont requis. Mais la commission de discipline pourrait également s’appuyer sur l’article 8 qui prévoit que pour tout « comportement intimidant / menaçant » cinq mois de suspension sont appliqués.

Reste désormais à savoir sur quel pied va danser la commission de discipline.

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