« Pour diriger un club, il faut être là» : Coach Vahid critique son président

J’ai vomi. Le FC Nantes se rapproche de la Ligue 2, dispute un match de la dernière chance contre Brest ce dimanche (17h15), et Vahid Halilhodžić a commenté la gestion à distance des Canaris. En conférence de presse, l’ancien attaquant a critiqué son président Waldemar Kita, sans le citer.

« Il faut être compétent »

« Je sais parfaitement bien ce qu’il faut faire. Mais c’est trop tôt, a d’abord glissé l’ancien sélectionneur du Maroc, sur le banc du FC Nantes jusqu’à l’été 2019. Si j’entre dans les détails… La dernière fois que j’ai quitté Nantes, c’était à cause de ça. » Avant de poursuivre : « Pour conduire un club d’un tel niveau, il faut avoir des gens aux bonnes places et compétents. Pour diriger un club sportivement et financièrement, il faut être compétent, il faut être là. »

Dans ce marasme, les féminines et les jeunes sont au top.

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