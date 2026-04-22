Liam Rosenior et Chelsea : bientôt la fin de l’aventure commune ?

Un pari perdu ? L’avenir s’assombrit au-dessus de la tête de Liam Rosenior. Le technicien anglais pourrait être démis de ses fonctions plus rapidement que prévu, selon les informations de RMC. Les dirigeants des Blues sont en réflexion sur la suite de l’aventure de l’ancien Strasbourgeois à la tête du club de Londres, notamment en raison des derniers résultats, de la réaction du groupe, mais surtout du climat général au Cobham Training Centre. L’éviction du principal intéressé dans les prochaines heures n’est pas à exclure.

🔴 Rosenior en danger à Chelsea. Le club l’a toujours soutenu mais les défaites, la réaction du groupe lors des derniers matchs (notamment contre Brighton) et le climat général conduisent les patrons des Blues à se poser sérieusement la question de se séparer du technicien… pic.twitter.com/xP87KFn5Ol — RMC Sport (@RMCsport) April 22, 2026

La défaite de trop

La défaite 3-0 des joueurs de Rosenior face aux Seagulls de Brighton est le point culminant de la réflexion du board des Blues. Une série de cinq défaites en championnat compromet sérieusement une place qualificative directe pour la Ligue des champions. Ajoutez à ça un record de défaites datant de 114 ans et une ambiance morose entre le technicien et ses joueurs : bref, pas la joie. Après la rencontre, l’Anglais se disait « touché » et « en colère », qualifiant la prestation d’« inacceptable » et la considérant comme « la pire soirée de sa carrière ».

Bonne ambiance, en tout cas.

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