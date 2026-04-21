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Chelsea réalise sa pire série depuis plus d'un siècle

MBC
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Chelsea réalise sa pire série depuis plus d'un siècle

 Brighton 3-0 Chelsea

Buts : Kadıoğlu (3e) et Hinshelwood (56e) et Welbeck (90e+1) pour les Seagulls

Chelsea est toujours aussi nul au pied-balle. En lice pour une place en Coupe d’Europe, le club londonien a une nouvelle fois montré ses limites sur la pelouse de Brighton dans ce match avancé de la 34e journée de PL. Dès l’entame de cette rencontre face à leur pote du marché des transferts, les Blues ont la tête ailleurs. Sur un corner pourtant mal tiré par les Seagulls, Ferdi Kadıoğlu se retrouve seul et envoie une reprise de volée. Sa tentative est déviée par le mauvais conducteur Wesley Fofana et termine sa course dans les filets de Robert Sánchez (1-0, 3e).

Rutter passeur décisif

Au retour des vestiaires, les hommes de Liam Rosenior défendent n’importe comment. Lobée par un long ballon anodin, la défense des Blues laisse la pépite française Georginio Rutter récupérer la balle dans le rond central. Après un raid de 30 mètres, le joueur formé au Stade rennais sert Jack Hinshelwood. Le jeune Anglais croise sa frappe (2-0, 56e) et les Mouettes s’envolent vers la victoire.

En fin de match, l’ancien Danny Welbeck creuse même l’écart d’une frappe pleine lucarne (3-0, 90e+1). Piteusement battu, Chelsea enchaîne une cinquième défaite en Premier League d’affilée pour la première fois depuis 1912 et s’éloigne jour après jour d’une qualification en Ligue des champions.

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MBC

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