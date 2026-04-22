Les joueurs du Real Madrid et Camavinga bousculés par leurs supporters

La Casa Blanca a les oreilles qui sifflent. Malgré la victoire du Real Madrid face à Alavés en championnat, le public du Santiago-Bernabéu a fait savoir à ses joueurs que la nouvelle saison blanche qui se profile n’est pas dans l’ADN de la maison.

Les Madrilènes ont pris à partie certains joueurs de l’effectif, responsables selon eux de la saison sans trophée. Parmi les cités : Eduardo Camavinga (expulsé contre le Bayern), Kylian Mbappé et Vinícius Junior. Le dernier nommé a d’ailleurs présenté ses excuses au public après son but en début de seconde période.

Arbeloa défend (encore) Camavinga

Camavinga a subi les foudres du public dès son entrée sur le terrain à l’heure de jeu, et jusqu’à la fin de la rencontre. Son entraîneur, Álvaro Arbeloa, a tenu à rappeler que le joueur « n’a pas seulement la confiance de son entraîneur mais de tout un club ». Le technicien espagnol a également ajouté que Camavinga était « un joueur avec une grande personnalité malgré son jeune âge, il a une grosse expérience ».

Pas de vendetta à la Maison-Blanche et une union sacrée jusqu’au terme de la saison. Le Français de 23 ans a également présenté ses excuses aux supporters à la fin du match.

Qui partira en premier ? Camavinga ou Arbeloa ?

Le Real Madrid retrouve le chemin de la victoire