Les notes du Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia

En 2010, le film 127 Heures racontait l’histoire vraie de l’alpiniste Aron Ralston, resté coincé sous un rocher avant de se résoudre à s’amputer le bras. En 2026, le film 142 Heures et 13 minutes raconte l’histoire vraie de l’équipe de Chelsea restée coincée sur un triplé d’un Géorgien avant de se résoudre à rendre les armes.