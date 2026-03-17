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Les notes du Paris Saint-Germain

Par Mathieu Rollinger
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Les notes du Paris Saint-Germain

Peut-être aurait-il fallu demander à cette faible équipe de Chelsea de déplacer ce match pour être bien frais pour le déplacement à Nice samedi soir en Ligue 1. En tout cas, Safonov, Barcola et Kvicha ont continué à marquer des points.

Paris Saint-Germain

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Matvey Safonov

Vous le voyez déjà venir le film avec Laurent Lafitte qui, chauve, joue le rôle de Lucas Chevalier, et chevelu celui de Matveï Safonov ?

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Achraf Hakimi

Valider une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions et remporter une finale de la CAN le même soir, c’est juste historique.

Note de la rédaction 10/10
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Marquinhos

Lui l’ancien a forcément la ref : « C’était son dernier mot, João Pedro ».

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Willian Pacho

Le seul soutien que doivent s’arracher les candidats à la Mairie de Paris, c’est bien celui de Willian. Adjoint à la sécurité.

Note de la rédaction 7/10
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Nuno Mendes

Pratique : à Londres, le latéral portugais roule aussi à gauche. Remplacé par Lucas Hernandez (66e)

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Warren Zaïre-Emery

La consigne était claire : « Colle Palmer ». Déjà un tube.

Note de la rédaction 7/10
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Vitinha

Heureusement que le PSG s’est reposé le week-end dernier, sinon Vitinha n’aurait parcouru que 73 kilomètres ce mardi.

Note de la rédaction 7/10
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João Neves

Il a dû s’éclipser à la pause parce que le dernier Flixbus pour Paris partait à 00h30 de la gare de Victoria. Sachant que l’affaire était déjà dans le sac, valait mieux assurer. Remplacé par Senny Mayulu (46e), voir ci-dessous.

Note de la rédaction 6/10
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Senny Mayulu

Bon, assez discuté : c’est combien de zéro sur le contrat ?

Note de la rédaction 7/10
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Bradley Barcola

Peut-être que marquer à l’aller et au retour contre Chelsea était une bêtise : il risque maintenant d’être recruté contre 93 millions d’euros pour finir 4e ailier dans la rotation des Blues… Remplacé par Désiré Doué (59e), frère d’un presque joueur de Chelsea.

Note de la rédaction 8/10
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Ousmane Dembélé

Il ne pouvait rêver meilleure soirée pour préparer son prochain Chelsea-Winchester FC sur FM. Remplacé par Gonçalo Ramos (66e), pour faire la mise à jour.

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Khvicha Kvaratskhelia

En 2010, le film 127 Heures racontait l’histoire vraie de l’alpiniste Aron Ralston, resté coincé sous un rocher avant de se résoudre à s’amputer le bras. En 2026, le film 142 Heures et 13 minutes raconte l’histoire vraie de l’équipe de Chelsea restée coincée sur un triplé d’un Géorgien avant de se résoudre à rendre les armes.

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