- C1
- 8es
- Chelsea-PSG (0-3)
Les notes du Paris Saint-Germain
Peut-être aurait-il fallu demander à cette faible équipe de Chelsea de déplacer ce match pour être bien frais pour le déplacement à Nice samedi soir en Ligue 1. En tout cas, Safonov, Barcola et Kvicha ont continué à marquer des points.
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov
Vous le voyez déjà venir le film avec Laurent Lafitte qui, chauve, joue le rôle de Lucas Chevalier, et chevelu celui de Matveï Safonov ?
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Achraf Hakimi
Valider une qualification en quarts de finale de la Ligue des champions et remporter une finale de la CAN le même soir, c’est juste historique.
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Marquinhos
Lui l’ancien a forcément la ref : « C’était son dernier mot, João Pedro ».
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Willian Pacho
Le seul soutien que doivent s’arracher les candidats à la Mairie de Paris, c’est bien celui de Willian. Adjoint à la sécurité.
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Nuno Mendes
Pratique : à Londres, le latéral portugais roule aussi à gauche. Remplacé par Lucas Hernandez (66e)
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Warren Zaïre-Emery
La consigne était claire : « Colle Palmer ». Déjà un tube.
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Vitinha
Heureusement que le PSG s’est reposé le week-end dernier, sinon Vitinha n’aurait parcouru que 73 kilomètres ce mardi.
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João Neves
Il a dû s’éclipser à la pause parce que le dernier Flixbus pour Paris partait à 00h30 de la gare de Victoria. Sachant que l’affaire était déjà dans le sac, valait mieux assurer. Remplacé par Senny Mayulu (46e), voir ci-dessous.
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Senny Mayulu
Bon, assez discuté : c’est combien de zéro sur le contrat ?
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Bradley Barcola
Peut-être que marquer à l’aller et au retour contre Chelsea était une bêtise : il risque maintenant d’être recruté contre 93 millions d’euros pour finir 4e ailier dans la rotation des Blues… Remplacé par Désiré Doué (59e), frère d’un presque joueur de Chelsea.
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Ousmane Dembélé
Il ne pouvait rêver meilleure soirée pour préparer son prochain Chelsea-Winchester FC sur FM. Remplacé par Gonçalo Ramos (66e), pour faire la mise à jour.
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Khvicha Kvaratskhelia
En 2010, le film 127 Heures racontait l’histoire vraie de l’alpiniste Aron Ralston, resté coincé sous un rocher avant de se résoudre à s’amputer le bras. En 2026, le film 142 Heures et 13 minutes raconte l’histoire vraie de l’équipe de Chelsea restée coincée sur un triplé d’un Géorgien avant de se résoudre à rendre les armes.
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Par Mathieu Rollinger