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Marseille et Auxerre se font taper sur les doigts

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Marseille et Auxerre se font taper sur les doigts

Les joies de la « Police des terrains », comme elle s’appelle officiellement. À la suite d’un « usage massif d’engins pyrotechniques » de la part de ses supporters, l’Olympique de Marseille a vu la Ligue de football professionnel le sanctionner d’une « fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de la tribune nord du stade Orange Vélodrome ».

Même erreur et même punition, ou presque, pour Auxerre : en pleine course au maintien, l’AJA va devoir faire avec une « fermeture partielle jusqu’au 30 mai 2026 de la tribune OAH du stade l’Abbé-Deschamps ». À noter, aussi, un nouveau retrait de carton : celui d’Augustine Boakye, qui a écopé d’un jaune lors de la défaite de Saint-Étienne à Bastia. C’est tout, pour le moment.

Un match de Ligue 1 décalé par une manif

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