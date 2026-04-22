Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d'une remise en jeu trop rapide

Quand on confond vitesse et précipitation. Mardi, le Machida Zelvia s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions asiatique grâce à son succès face au Shabab Al-Ahli (1-0).

Le club du Dubaï, qui a joué son va-tout jusqu’à la fin, pensait avoir égalisé dans le temps additionnel. L’arbitre de la rencontre a finalement annulé le but après consultation de la VAR, en raison d’une reprise du jeu jugée trop rapide. Les Dubaïotes ont effectué une remise en jeu alors que les Japonais du Machida n’avaient pas finalisé un changement en cours.

Une fin de match chaotique

À l’arrivée, le Machida Zelvia est parvenu à tenir son but d’avance jusqu’au coup de sifflet final. Les joueurs du Shabab Al-Ahli se sont rués vers l’officier de la rencontre pour exprimer leur mécontentement. Hamad Abdullah Al-Meqbaali, le gardien de but des vaincus, a même écopé d’un carton rouge suite à son comportement.

Le club japonais retrouvera en finale (samedi, 18h15) le Al-Ahli SC de Riyad Mahrez et d’Édouard Mendy, vainqueurs du Vissel Kobe (2-1) dans l’autre rendez-vous du dernier carré.

Ivan Rakitic doit regretter ce dénouement final.