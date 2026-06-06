Bastia tient son nouvel entraîneur

L’homme du renouveau ? Après une saison cata, marquée par deux entraîneurs (Benoît Tavenot et Réginald Ray), un intérimaire (Michel Moretti), une fronde des supporters, plusieurs incidents et terminée à l’avant-dernière place de Ligue 2, Bastia officialise le nom de son nouvel entraîneur. Laurent Peyrelade débarque en Haute-Corse.

Mission remontée

L’objectif du récent coach d’Agde, en National 3, est simple : « replacer l’équipe sur une dynamique ascendante en Ligue 3, » ainsi que l’indique le club dans un communiqué. Il s’est engagé pour deux saisons. Peyrelade a déjà connu une montée : sous ses ordres, Rodez a fait l’ascenseur jusqu’à la Ligue 2. C’était en 2019. Le technicien français de 56 ans a aussi entraîné Versailles et Grenoble, avec moins de réussite.

🆕 Le Sporting Club di Bastia annonce la nomination de Laurent Peyrelade au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Il s’est engagé pour une durée de deux saisons, assortie d’une année en option. Benvenuti coach 🤝🏼 pic.twitter.com/yb0Tz7B4WQ — SC Bastia (@SCBastia) June 6, 2026

Un autre club Bleu et Blanc, avec moins de ferveur mais autant de montagnes.

Le Mans officiellement promu en Ligue 1, direction la Ligue 3 pour Bastia