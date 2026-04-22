L’Atlético de Madrid perd, mais régale

Elche 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Affengruber (18e) et Silva (33e SP et 75e) pour Elche // Gonzalez (10e et 34e) pour l’Atlético de Madrid

Aucun point, mais du spectacle. À l’occasion de la 33e journée de Liga, l’Atlético de Madrid a réalisé une bien mauvaise opération dans la course au podium (quatre unités de retard sur Villarreal, troisième, et un match de moins à disputer) : sur le terrain d’Elche, les Colchoneros se sont en effet inclinés alors qu’ils sont passés en infériorité numérique dès la demi-heure de jeu en raison du carton rouge de Thiago Almada (pour un tirage de maillot grotesque en position de dernier défenseur de l’ancien de Lyon). André Silva, auteur d’un doublé, et David Affengruber en ont profité pour donner la victoire à leur équipe.

Une réalisation impossible

Sauf que les Matelassiers ont quand même réussi à donner du plaisir à leurs supporters, en inscrivant deux buts magnifiques par Nicolas Gonzalez en première période : le premier doit sa beauté à Rodrigo Mendoza, dont la passe décisive sur un une-deux est splendide, alors que le second correspond à un exploit solitaire quasiment impossible de l’Argentin (qui s’est baladé dans la surface de réparation adverse en jouant avec les lignes, les parties de son corps et la pesanteur). Insuffisant pour éviter la défaite, assez pour faire lever les cœurs.

🚨 NICOLÁS GONZÁLEZ DOES IT AGAIN — ANOTHER STUNNING GOAL 🇪🇸 Elche 2-2 Atletico Madridpic.twitter.com/yJrGUkL7ug — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 22, 2026

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