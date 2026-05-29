Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros

Parry Saint-Germain. Seule Française qualifiée pour le troisième tour à Roland-Garros après sa victoire contre Ann Li (6-3/6-4) ce jeudi, Diane Parry est arrivée en conférence de presse avec le maillot du PSG sur les épaules.

À deux jours de la finale de la Ligue des champions, la Française n’a pas pu échapper à une question sur l’éventualité de la voir jouer sur l’ocre parisien samedi, au moment même où le club de la capitale défendra sa couronne européenne à Budapest. « J’espère qu’Amélie (Mauresmo, directrice du tournoi) ne va pas me mettre trop tard », s’amusait-elle.

Diane Parry s’est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros… mais pas question pour elle de jouer samedi pendant la finale de la Ligue des champions du PSG !🤣 « Le tennis, partout & toujours ici », sur https://t.co/mR4b8GIeSX🎾#RolandGarros #RG26 #Tennis #Parry #PSG pic.twitter.com/9zQpGUKVdg — TennisActu (@TennisActu) May 28, 2026

Une supportrice de longue date

La n°92 mondiale espère donc figurer parmi les premiers matchs de la programmation samedi, afin de pouvoir supporter son équipe de cœur. « J’habite quand même à Paris, j’ai trois grands frères aussi, donc j’ai été baignée par le PSG, bien évidemment que je suis à fond avec eux. J’espère pouvoir jouer plus tôt et pouvoir être à 100% pour pouvoir regarder le match et les supporter à fond. »

À quelques encablures du Parc des Princes, Diane Parry aura elle aussi un beau défi à relever porte d’Auteuil, puisqu’elle sera opposée à la tête de série n°6, l’Américaine Amanda Anisimova.

De la pelouse à la terre battue, il n’y a qu’un pas.

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