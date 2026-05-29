S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal

Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros

OC
9 Réactions
Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros

Parry Saint-Germain. Seule Française qualifiée pour le troisième tour à Roland-Garros après sa victoire contre Ann Li (6-3/6-4) ce jeudi, Diane Parry est arrivée en conférence de presse avec le maillot du PSG sur les épaules.

À deux jours de la finale de la Ligue des champions, la Française n’a pas pu échapper à une question sur l’éventualité de la voir jouer sur l’ocre parisien samedi, au moment même où le club de la capitale défendra sa couronne européenne à Budapest. « J’espère qu’Amélie (Mauresmo, directrice du tournoi) ne va pas me mettre trop tard », s’amusait-elle.

Une supportrice de longue date

La n°92 mondiale espère donc figurer parmi les premiers matchs de la programmation samedi, afin de pouvoir supporter son équipe de cœur. « J’habite quand même à Paris, j’ai trois grands frères aussi, donc j’ai été baignée par le PSG, bien évidemment que je suis à fond avec eux. J’espère pouvoir jouer plus tôt et pouvoir être à 100% pour pouvoir regarder le match et les supporter à fond. »

À quelques encablures du Parc des Princes, Diane Parry aura elle aussi un beau défi à relever porte d’Auteuil, puisqu’elle sera opposée à la tête de série n°6, l’Américaine Amanda Anisimova.

De la pelouse à la terre battue, il n’y a qu’un pas.

La stat folle sur les titulaires de la finale 2025 du PSG cette saison

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
20

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.