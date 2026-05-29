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Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions

TC
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Moïse Kouamé ne veut pas manquer la finale de Ligue des champions

Moïse, plutôt du matin. Le nouveau chouchou du tennis français, Moïse Kouamé, a été interrogé sur ses préférences quant à la programmation de son troisième tour à Roland-Garros. En effet, le jeune homme de 17 ans se retrouve bien embêté puisqu’au-delà d’être une belle prouesse du tennis français, il est aussi un fervent supporter du Paris Saint-Germain, c’est ballot.

« Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête, a-t-il expliqué à TNT Sports. Parce que je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. »

La mésaventure Fils la saison dernière

L’année dernière, Arthur Fils, autre espoir, avait connu la même inquiétude, au même stade de la compétition, avant la finale de Munich disputée par les Parisiens. Une inquiétude de courte durée puisqu’il avait dû abandonner Roland à la suite d’une blessure.

On ne souhaite pas le même sort à Kouamé. Quoi qu’il en soit, le Frenchie s’annonce confiant pour son club de cœur en vue de la joute face aux Gunners : « Je suis très confiant et si je joue au même moment, je sais que l’équipe fera le travail. Donc, ce ne sera pas un problème. »

Kouamé-Parry, même combat.

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TC

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