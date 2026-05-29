Il y aura bien un club de D2 portugaise en Ligue Europa la saison prochaine

Le FC Gueugnon portugais. Sacré en Coupe du Portugal et qualifié en Ligue Europa à la surprise générale, le club de Torreense jouait ce jeudi soir un autre match très important. Le pensionnaire de deuxième division se déplaçait à Casa Pia avec l’espoir de frapper un grand coup une deuxième fois et de retrouver l’élite pour la première fois depuis la saison 1991-1992.

Tout cela s’est envolé à l’issue d’une rencontre qui a tourné à l’avantage de son adversaire (2-0, 0-0 au barrage aller), sur des réalisations de Gaika Larrazabal et Lawrence Ofori.

La dernière de José Fonte

Le club de Torres Vedras jouera donc une compétition européenne depuis la deuxième division portugaise la saison prochaine. Ce barrage retour sonnait également le glas de la carrière de footballeur de José Fonte. L’ancien Lillois, qui avait annoncé prendre sa retraite à l’issue de la saison, n’aura pas foulé la pelouse pour sa dernière.

Qui de l’OM ou Rennes va réussir l’exploit de se ramasser contre une D2 en phase de poules ? On a hâte de le savoir.

Le dernier défi de José Fonte