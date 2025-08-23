L’Atlético accroché par Elche

Atlético 1-1 Elche

Buts : Sørloth (8e) pour les Colchoneros // Mir (15e) pour Elche

Battu par l’Espanyol lors de la première journée, l’Atlético a encore calé, cette fois à domicile contre Elche (1-1).

Alexander Sørloth avait pourtant ouvert le score d’une jolie balle piquée (8e), mais Rafa Mir, bien servi par Álvaro Rodríguez, ancien du Real Madrid, a égalisé dans la foulée (15e). Sur le terrain, on aura notamment noté les apparitions d’Antoine Griezmann (entré en jeu), mais aussi de Giuliano Simeone et Federico Redondo, fils de. Comme un petit air de Coupe du monde 1994. En galère, l’Atlético devra faire mieux dès samedi prochain, sur la pelouse d’Alavés.

