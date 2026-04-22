La belle audience de France 2 et une belle bourde de son homme de terrain

Une qualification bien suivie. Le RC Lens s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Toulouse (4-1), mardi soir. France 2, diffuseur de la rencontre, a rassemblé 2,1 millions de personnes, soit 13,2% de part d’audience. Avec Fabien Lévêque et Loïc Rémy aux commentaires, la chaîne du service public a réalisé la troisième meilleure audience de la soirée, derrière France 3 avec A priori (2,8 millions de téléspectateurs) et Koh-Lanta retransmis sur TF1 (audience de 2,5 millions).

#Audience l @francetvsport ⚽️ Soirée magique de @coupedefranceCA hier avec la qualification du @RCLens 🔹 2.1 M de tvsp et 13.2 % de PdA en moy sur France 2 📆 Rendez-vous pour la finale au Stade de France le 22 mai prochain ▶️ A vivre sur https://t.co/JqV7mXAoWY pic.twitter.com/9dT8WUCDmd — France TV Pro (@francetvpro) April 22, 2026

La boulette du journaliste à la mi-temps

Tout ça fait donc du monde qui a pu se délecter d’une séquence intervenue à la mi-temps et qui n’a pas échappé à la vigilance des téléspectateurs. Arnaud Mattéoli, le journaliste bord de terrain de France 2, a commis une petite bourde en interview. Cristian Cásseres, le milieu de terrain toulousain, s’est fait appeler « Martín » par le reporter. L’international vénézuélien a directement réprimandé l’homme de terrain en répliquant « Cristian Cásseres, no Martín. » De quoi se remémorer des souvenirs de Martín Cáceres, le défenseur uruguayen passé par la Juventus.

Un bel hommage à la boulette de Daniel Lauclair avec Kylian Mbappé, il y a dix ans.

Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite