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En direct : Lens-Toulouse (3-1)
Les Toulousains sont acculés depuis plusieurs minutes... Vivement la pause pour aller se requinquer !
5 minutes de temps additionnel dans cette première période haletante !
Il y a de la casse dans la surface... Sidibé reste au sol après un duel âpre avec le monstre Ganiou. Saint-Maximin était aussi resté au sol après une énième fulgurance mais il s'est relevé.
Mais il a mangé du lion Saint-Maximin ce soir ?! Il est injouable le numéro 9 du Racing... Et dire que c'est Hannovre qui lui a tout appris !
⚽ BUTTT de Matthieu Udol pour le RC Lens !! Centre de Saud Abdulhamid, pied droit de Matthieu Udol ! Le piston saudien mystifie Cresswell côté droit avant de servir sur un plateau Udol qui devance Sidibé et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des buts vides ! D'un piston à un autree, football total dans l'Artois ce soir !
Pendant que le coup franc de Casseres fuit au cinquième poteau, les supporters lensois craquent des fumigènes.
Youhou la merveille de petit pont de Saint-Maximin sur Donnum... On s'en délecte, de ces images ! Et le Norvégien qui finit les fesses par terre en plus.
Ils s'exposent à ça, les Lensois... Les joueurs de Pierre Sage s'étaient déjà faits quelques belles frayeurs depuis le coup d'envoi du match ! Ils l'ont cherché à relancer court et à prendre de tels risques face au pressing intense du Téfécé...
⚽ BUTTT de Santiago Hidalgo pour Toulouse !!! Ohhh les Pitchouns qui réduisent l'écart dans la foulée du break lensois ! Énorme erreur de Baidoo qui rate complètement son contrôle et qui pousse la balle trop loin. Les Toulousains en profitent, Donnum sert Emersonn laisse à Hidalgo qui avec de la réussite trompe Risser ! Ce match est fou !!
⚽ LE BUTTTT DU BREAK de Saint-Maximin pour Lens !! Superbe frappe de l'acrobate tricolore à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Haug ! Le portier danois est encore resté scotché sur sa ligne, il a prévu de bouger avant la fin de la soirée ?
Petite frayeur dans les 30 derniers mètres du Racing avec la perte de balle de Ganiou ! Heureusement que Sangaré est partout pour rattraper le coup...
Beaucoup d'impact dans l'entrejeu, les deux équipes se rendent coup pour coup ! Les Pitchouns ne sont pas venus faire du tourisme à Lens. En même temps, il y a quoi à faire là-bas ?
Le crochet dévastateur d'Odsonne Édouard dans la surface ! Dommage qu'il ait une conduite de balle de CRS en Timberland et qu'il ne rattrape pas le cuir...
Quelle ambiance... Ils sont chauds les Lensois !
⚽ L'OUVERTURE DU SCOREEEE de Florian Thauvin pour RC Lens !!! Le numéro 10 lensois ne bronche pas et envoie une praline à la droite d'un Haug qui n'a pas bougé de sa ligne !! Lens est déjà devant, entame tonitruante !
🟨 Carton jaune pour Pape Demba Diop et... PENALTYYYY POUR LENS !! Le tacle par derrière de Diop est sanctionné d'une biscotte ! Après visionnage de la VAR, Monsieur Wily Delajod a annoncé sa décision avec son micro à tout Bollaert ! Les supporters nordistes exultent !
Ohhhh le contact dans la surface !! Sur une belle incursion lensoise, Thauvin surgit au point de penalty et est fauché juste devant les buts par Diop ! Tacle par derrière sans prendre le ballon, l'arbitre va voir la VAR !
Entame très intense des Violets qui étouffent les Lensois dans l'entrejeu ! Ils sont en assistance respiratoire les Nordistes.
À peine quelques secondes et déjà un premier frisson dans la défense artésienne ! Dønnum est oublié côté droit à l'entrée de la surface et rate sa frappe. Pfiouuu, attention les Sang-et-Or !
C'EST PARTI À BOLLAERT !! Coup d'envoi de cette première demi-finale de Coupe de France ! Bon match les amis !
Ambiance incandescente ce soir à Bollaert ! 37 000 supporters lensois contre 1 000 supporters du Téfécé !
Côté toulousain, le coach espagnol Carles Martínez Novell a - comme toujours en Coupe de France - préféré aligner Kjetil Haug à Guillaume Restes dans les buts ! Le champion du monde 2018 Sidibé est bien là, tout comme les rocs Nicolaisen et Cresswell. Comme prévu, Gboho et McKenzie sont suspendus et donc absents !
Voici le onze concocté par le magicien Pierre Sage ! Samson Baidoo est titulaire pour la première fois depuis le 7 février dernier face à Rennes (3-1). Autre choix fort de l'ancien coach du CS Belley, la titularisation du tout aussi virevoltant que frustrant Allan Saint-Maximin en lieu et place de Wesley Saïd. Pour le reste, c'est du classique avec Risser, Udol, Thauvin ou encore la doublette Sangaré-Thomasson dans l'entrejeu !
?ref_src=twsrc%5Etfw%22>April%2021,%202026</a></blockquote>%20<script%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22></script>"><blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">𝑯-𝟏 avant <a href="https://twitter.com/hashtag/RCLTFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RCLTFC</a> 🔴🟡<br><br>Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour cette demi-finale de <a href="https://twitter.com/coupedefranceCA?ref_src=twsrc%5Etfw">@coupedefranceCA</a> à Bollaert-Delelis !<a href="https://twitter.com/hashtag/FiersDEtreLensois?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FiersDEtreLensois</a> <a href="https://t.co/XXEjcQhl2V">pic.twitter.com/XXEjcQhl2V</a></p>— Racing Club de Lens (@RCLens) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">April 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Salut à tous, bienvenue sur ce live pour vivre tous ensemble cette première demi-finale de Coupe de France entre Lens et Toulouse ! Alors, à qui le Stade de France ?
⚽ BUTTT de Matthieu Udol pour le RC Lens !! Centre de Saud Abdulhamid, pied droit de Matthieu Udol ! Le piston saudien mystifie Cresswell côté droit avant de servir sur un plateau Udol qui devance Sidibé et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des buts vides ! D'un piston à un autree, football total dans l'Artois ce soir !
⚽ BUTTT de Santiago Hidalgo pour Toulouse !!! Ohhh les Pitchouns qui réduisent l'écart dans la foulée du break lensois ! Énorme erreur de Baidoo qui rate complètement son contrôle et qui pousse la balle trop loin. Les Toulousains en profitent, Donnum sert Emersonn laisse à Hidalgo qui avec de la réussite trompe Risser ! Ce match est fou !!
⚽ LE BUTTTT DU BREAK de Saint-Maximin pour Lens !! Superbe frappe de l'acrobate tricolore à l'entrée de la surface qui ne laisse aucune chance à Haug ! Le portier danois est encore resté scotché sur sa ligne, il a prévu de bouger avant la fin de la soirée ?
⚽ L'OUVERTURE DU SCOREEEE de Florian Thauvin pour RC Lens !!! Le numéro 10 lensois ne bronche pas et envoie une praline à la droite d'un Haug qui n'a pas bougé de sa ligne !! Lens est déjà devant, entame tonitruante !
🟨 Carton jaune pour Pape Demba Diop et... PENALTYYYY POUR LENS !! Le tacle par derrière de Diop est sanctionné d'une biscotte ! Après visionnage de la VAR, Monsieur Wily Delajod a annoncé sa décision avec son micro à tout Bollaert ! Les supporters nordistes exultent !
RC Lens
Toulouse FC
Par Vincent Miffon