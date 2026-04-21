En direct : Lens-Toulouse (3-1)

Voici le onze concocté par le magicien Pierre Sage ! Samson Baidoo est titulaire pour la première fois depuis le 7 février dernier face à Rennes (3-1). Autre choix fort de l'ancien coach du CS Belley, la titularisation du tout aussi virevoltant que frustrant Allan Saint-Maximin en lieu et place de Wesley Saïd. Pour le reste, c'est du classique avec Risser, Udol, Thauvin ou encore la doublette Sangaré-Thomasson dans l'entrejeu !

?ref_src=twsrc%5Etfw%22>April%2021,%202026</a></blockquote>%20<script%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22></script>"><blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">𝑯-𝟏 avant <a href="https://twitter.com/hashtag/RCLTFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RCLTFC</a> 🔴🟡<br><br>Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour cette demi-finale de <a href="https://twitter.com/coupedefranceCA?ref_src=twsrc%5Etfw">@coupedefranceCA</a> à Bollaert-Delelis !<a href="https://twitter.com/hashtag/FiersDEtreLensois?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FiersDEtreLensois</a> <a href="https://t.co/XXEjcQhl2V">pic.twitter.com/XXEjcQhl2V</a></p>— Racing Club de Lens (@RCLens) <a href="

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 21, 2026