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Nasser Al-Khelaïfi dénonce les violences suite au sacre

TM
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Nasser Al-Khelaïfi dénonce les violences suite au sacre

Le président monte au créneau. Après le sacre du PSG pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a condamné ce lundi, lors d’une interview à ICI Paris Île-de-France, les violences qui ont entaché les célébrations. « On est contre ça , nous ne sommes pas fiers de ça, a assuré le président du PSG. Un Parisien qui soutient le PSG ne fait pas ça. Nous ne sommes pas fiers d’eux, il faut arrêter », a lâché le Qatari.

« C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser »

Al-Khelaïfi n’a cependant pas voulu mettre tout le monde dans le même sac et a appelé à prendre soin de la Ville Lumière : « Je connais les supporters, ils sont calmes et intelligents. C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser. Il faut protéger la ville, l’image de Paris et du Paris Saint-Germain »

À ce jour, deux personnes sont décédés et 890 ont été interpéelées en marge des célébrations, soit une hausse de plus de 45% par rapport à la finale de 2025.

Non, tout n’est pas rose.

Les notes des joueurs du PSG saison 2025-2026

TM

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