Les play-off belges maintenus grâce au foot amateur ? 

Un gros bordel au pays de Tintin. Alors que l’on pensait vivre les derniers play-off de l’histoire du championnat belge, c’est le football amateur qui vient ajouter son grain de sel. Encore une fois, le quota d’équipe U23 de clubs de D1 à maintenir en deuxième division pose problème. Initialement, il était prévu que les équipes de jeunes ne puissent pas descendre en D3. Finalement, une solution avait été trouvée et, en cas de relégation d’une formation U23, une équipe réserve de D3 serait promue…

Sauf que la FFA (Football francophone amateur) et Voetbal Vlaanderen, son pendant néerlandais, rejettent la proposition de la Pro League puisque ces quotas diminuent les chances des équipes amateurs de rejoindre l’élite. Enfin, « élite », on parle de D2 belge, hein. « Nous estimions que, tant que cela n’avait pas d’impact sur les compétitions amateurs, la Pro League pouvait trancher. Nous avions donné notre accord à l’époque, dans l’intérêt général du football. La proposition qui nous est soumise aujourd’hui a bel et bien un impact sur le football amateur. Les chances de promotion d’un champion amateur diminuent considérablement », rouspète Voetbal Vlaanderen.

Play-off, in, off, in, off, in,…

Mais la D1 alors ? Si ces quotas sont remis en cause, la réforme du championnat, impliquant la suppression des play-off, l’est aussi. La Gantoise estime que le vote de la réforme a été biaisé par cette promesse de quotas, la remettre en cause reviendrait à discréditer le scrutin. Leur objectif est clair : retrouver les play-off pour la saison 2026-2027. Le foot amateur donne alors un nouveau levier au KAA Gent.

« Dans cette décision, les quotas U23 dans la Challenger Pro League ont été indissociablement liés à la modification du format. De plus, c’est grâce à l’ajout de ces quotas que la majorité requise a été atteinte pour faire adopter l’ensemble du paquet, y compris la suppression des play-off », dénonce les Gantois.

Tout ça pour des U23 qui ne savent même pas gagner la Youth League…

En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1