S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Chelsea-PSG (0-3)

Les notes de Chelsea

Par Cyrus Mohammady--Foëx et Suzanne Wanègue
7 Réactions
Les notes de Chelsea

Si les espoirs de qualif se sont vite envolés pour Chelsea face au PSG (0-3, 2-8 score cumulé), c’est en partie à cause d’un Mamadou Sarr débordé, d’un Cole Palmer bien muselé ou encore d’un Pedro Neto à la traîne.

Chelsea FC

robert-sanchez

Robert Sanchez

Heureusement que l’Espagne n’a pas ce Sánchez à la tête de son gouvernement, sinon elle aurait déjà cédé depuis longtemps.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Défenseurs

Jorrel Hato

Plutôt Hollandais trop lent que Hollandais volant.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-20

Mamadou Sarr

Un contrôle loupé et une sortie après 45 minutes, mais au moins, il sera frais et dispo contre Nantes ce week-end avec la réserve strasbourgeoise.

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

trevoh-chalobah

Trevoh Chalobah

Une sortie sur civière pour parachever le cauchemar, peut-être la perf’ la plus marquante de la soirée pour Chelsea.

Note de la rédaction Out
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

273883d9dd660d317c8ce289ce3d683a969f86a5

Marc Cucurella

Sa belle crinière n’aura pas suffi pour retourner un huitième retour à Stamford Bridge. N’est pas David Luiz qui veut.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Milieux

moises-caicedo-corozo

Moisés Caicedo Corozo

Lui, il a graillé un grec à Paname qui ne passe pas…

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Andrey Santos

Il reste une place côté hublot pour tenir compagnie à Sarr dans l’avion vers Strasbourg, si jamais.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cole-palmer

Cole Palmer

Si Booba a viré SDM pour refaire Dolce Camara, Cole Palmer aurait aimé faire de même avec Warren Zaïre-Emery pour réciter sa partition.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

73453

Enzo Fernández

Comme diraient Bigflo et Oli, « laisse faire le karma  ». 

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pedro-neto

Pedro Neto

C’est son maillot ou sa finition qu’il a donné au ramasseur de balles du Parc ?

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Attaquants

João Pedro Junqueira de Jesus

Lui aussi devait être absorbé par les fausses images du mariage de Zendaya et de Tom Holland.

Note de la rédaction 2.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Cyrus Mohammady--Foëx et Suzanne Wanègue

À lire aussi
03
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
  • C1
  • 8es
  • Chelsea-PSG
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
1
03
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)
Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Revivez la victoire du PSG à Chelsea (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.