- C1
- 8es
- Chelsea-PSG (0-3)
Les notes de Chelsea
Si les espoirs de qualif se sont vite envolés pour Chelsea face au PSG (0-3, 2-8 score cumulé), c’est en partie à cause d’un Mamadou Sarr débordé, d’un Cole Palmer bien muselé ou encore d’un Pedro Neto à la traîne.
Chelsea FC
Robert Sanchez
Heureusement que l’Espagne n’a pas ce Sánchez à la tête de son gouvernement, sinon elle aurait déjà cédé depuis longtemps.
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Défenseurs
Jorrel Hato
Plutôt Hollandais trop lent que Hollandais volant.
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Mamadou Sarr
Un contrôle loupé et une sortie après 45 minutes, mais au moins, il sera frais et dispo contre Nantes ce week-end avec la réserve strasbourgeoise.
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Trevoh Chalobah
Une sortie sur civière pour parachever le cauchemar, peut-être la perf’ la plus marquante de la soirée pour Chelsea.
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Marc Cucurella
Sa belle crinière n’aura pas suffi pour retourner un huitième retour à Stamford Bridge. N’est pas David Luiz qui veut.
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Milieux
Moisés Caicedo Corozo
Lui, il a graillé un grec à Paname qui ne passe pas…
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Andrey Santos
Il reste une place côté hublot pour tenir compagnie à Sarr dans l’avion vers Strasbourg, si jamais.
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Cole Palmer
Si Booba a viré SDM pour refaire Dolce Camara, Cole Palmer aurait aimé faire de même avec Warren Zaïre-Emery pour réciter sa partition.
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Enzo Fernández
Comme diraient Bigflo et Oli, « laisse faire le karma ».
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Pedro Neto
C’est son maillot ou sa finition qu’il a donné au ramasseur de balles du Parc ?
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Attaquants
João Pedro Junqueira de Jesus
Lui aussi devait être absorbé par les fausses images du mariage de Zendaya et de Tom Holland.
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Par Cyrus Mohammady--Foëx et Suzanne Wanègue