Ruée sur les vols vers Budapest après la qualification du PSG

La ruée vers l’or. Après Munich l’an passé, c’est au tour de Budapest d’accueillir une finale de Ligue des champions dans laquelle sera engagé le PSG. Depuis mercredi soir et la qualification parisienne, toute la capitale ou presque s’est mise en quête d’un sésame plus précieux encore qu’une pépite d’or : un billet pour la Hongrie, le 30 mai prochain.

Sur le site spécialisé Liligo, les recherches pour les vols entre Paris et Budapest ont bondi de 556% ces dernières heures. Sans grande surprise, les compagnies aériennes profitent également de l’aubaine avec une explosion des prix (+121%). Une bagarre virtuelle qui devrait vite se poursuivre avec la mise en vente des billets pour le match, qui se tiendra au stade Ferenc-Puskás.

Vous les voyez venir, les petits malins qui atterriront à Bucarest le 30 mai au matin ?

Record d’audience pour Bayern-PSG