Luis Enrique pense déjà à la finale

À jamais les premiers à le faire deux fois ? Luis Enrique a kiffé la qualification du PSG pour la finale de Ligue des champions. « On est chez nous, a d’abord souri l’entraîneur parisien à Canal +. On est contents, c’est clair, c’est incroyable. La vie de footballeur n’est pas simple, parce que je pense déjà à la finale. Je pense qu’on le mérite, parce que cette année a été particulière, avec tous nos changements dans le onze. » Après la saison dernière et son parcours avec le Barça, Luis Enrique est en lice pour gagner trois ligue des champions.

« J’ai tellement confiance dans mon équipe »

Tout n’a pas été simple lors de cette demi-finale retour pour le PSG, qui a laissé le ballon aux joueurs du Bayern Munich. « Ce fut un match de très haut niveau, a-t-il poursuivi en conférence de presse. Nous travaillons depuis des mois pour tenter de réussir ce doublé. J’avais dit dans la phase de ligue que nous avions la meilleure équipe. Je ne me suis pas raté. Le Bayern, c’est à notre hauteur. Arsenal est l’une des meilleures équipes de la saison. Ils ont encore le titre de champion à aller chercher. J’ai tellement confiance dans mon équipe que c’est important de la valoriser. C’est difficile de dire si ce PSG est plus fort que la saison passée. »

Réponse contre Arsenal.

Le passif du PSG en Coupe d'Europe à Budapest