Liam Rosenior pointe du doigt le week-end de repos du PSG

Mieux vaut prévenir que guérir, mais s’avouer vaincu, c’est niet. C’est une sacrée veille de match pour Liam Rosenior, qui croit toujours en un exploit de Chelsea pour sortir le PSG en huitièmes de finale Ligue des champions après la déroute de mercredi dernier au Parc (5-2).

L’ex-coach de Strasbourg positive à sa manière : « Si vous regardez le match aller, au-delà du score, on a été punis par de très bons joueurs, mais aussi par nos problèmes de concentration et nos erreurs. Ils ne sont pas champions d’Europe pour rien, mais on a été performants, et on a pu les regarder les yeux dans les yeux. »

Le calendrier, encore lui

Ce petit tour d’optimisme n’a pas tant duré, rapidement éclipsé par la différence entre le calendrier de Chelsea et celui du PSG, qui a bénéficié d’un week-end de repos tandis que les Blues se sont cassés les dents contre Newcastle (0-1).

« Paris a eu plus de repos, c’est un fait. Mais je ne peux rien faire pour ce calendrier, je peux juste me concentrer sur mon équipe et sur ce qu’elle est prête à donner, admet le technicien. […] Nous avons disputé 17 matchs en 10 semaines, cela signifie beaucoup de matchs, avec peu d’entraînements. Il y a des choses que je veux mettre en place, il faut continuer dans cette voie. »

Bon, il faut savoir : on est plutôt sur une soupe à la grimace ou sur la potion de Panoramix ?

Un renfort de poids pour le PSG à Stamford Bridge