- C4
- Quarts
En direct : Strasbourg - Mayence (2-0)
🟨 Et nouveau carton jaune pour Strasbourg... c’est Nanasi qui est averti pour une faute d’anti-jeu.
Ça fait trois pour les Bleus et Blancs, attention à ne pas finir à dix...
Nouvelle ÉNORME occasion pour Strasbourg ! Enciso, lancé en profondeur, voit sa frappe renvoyée par le Batz(man)... Ça pousse !
Mais qui es-tu, Abdoul Ouattara ? Le latéral droit tente une demi-volée juste devant la surface ! Le ballon frôle la lucarne de Mayence !
🟨 Sur l’action, Barco est averti après avoir chambré le gardien adverse... Lourd de conséquence puisque le petit génie sera suspendu pour la demi-finale aller si Strasbourg se qualifie. Bête ce carton.
⚽ ET DE DEUXXXX ! Quelle tête de Ouattara sur le centre de Enciso ! Le Racing est très très grand ! Quelle équipe !! On se régale !
Une demi-heure de jeu dans cette rencontre ! Le Racing est en vie dans cette double confrontation et les Allemands sont acculés dans leurs 30 derniers mètres !
Et la Meinau qui lance un « Ô Arme » ! C’est bon ça ! Les frissons sont de retour et les Strasbourgeois reviennent à un but !
⚽
MAIS OUIIIIIII !! Dans la foulée, Chilwell trouve Nanasi, qui pousse le ballon dans les filets avec un bon vieux pointu ! La Meinau chavire et nous aussi !!
MERCI ! DE RIEN !!
L’ÉNORME OCCASION POUR STRASBOURG !! Quelle reprise de volée de Moreira, qui voit Batz sortir une superbe parade ! WOAW !
Les Strasbourgeois accentuent la pression sur la cage de Batz ! Pas de grosse occasion, mais ça avance !
🟨 Carton jaune pour Dominik Kohr ! Gros, gros coup de coude de l’Allemand dans le visage de Moreira, qui partait en contre-attaque !
On ne veut pas être chauvins, mais ça mérite ROUGE, ça !!
Gros contact entre Omobamidele (Strasbourg) et Tietz (Mayence) dans la surface de Penders ! Les deux joueurs se relèvent
Le Français reprend sa place... espérons que ça dure ! Ça suffit les blessures des Frenchies en coupe d’Europe !!
Aïe aïe aïe ! On n’aime pas voir ça... Doukouré vient de s’asseoir sur le sol, tout seul. On attend les infos, mais espérons que le capitaine courage pourra poursuivre la rencontre !!
Blessure musculaire ? Souffle coupé ? À suivre...
Des débats plutôt équilibrés pour le moment ! Les Strasbourgeois ont la maîtrise du ballon, mais les visiteurs se projettent très vite vers le but de Penders !
Vigilance orange sur les pertes de balles dangereuses...
Oula... petit frisson dans le dos pour Doukouré, qui contre le centre d'un Allemand en direction de son but. Ça ne passe pas loin du tout ! Le corner qui suit ne donne rien.
Première frappe de la partie pour les Strasbourgeois ! Ouattara tente sa chance sur la droite de la surface, mais ça part dans les nuages.
Première petite situation pour les visiteurs. Penders est vigilent et saute sur son premier ballon !
Gros pressing des Bleus et Blancs dans ces premières minutes. Pas là pour déconner, les joueurs de Gary O’Neil !
C'EST PARTIII !! Les Allemands donnent le coup d'envoi du match !
Du beau monde dans les tribunes : Arsène Wenger, Kevin Gameiro et Storcky, la mascotte du club.
La musique de la Conference League retentit ! Frissons dans cette ambiance de folie !
Jeu de lumière et équipes qui entrent sur la pelouse ! ON Y EST !!!
Plus que cinq minutes avant le coup d'envoi de ce match chaud bouillant ! Je ne sais pas vous, mais nous, on saute presque aussi haut que la Meinau...
Deux buts à la maison, c'est faisable ! Bon, pour se calmer, on n'oublie pas que les Allemands ont encaissé seulement trois buts depuis le début de la compétition...
Très belle échange entre une Meinau pleine à craquer et Anthony Caci, formé au club ! Ces images là, on kiffe !
Du changement dans les rangs strasbourgeois par rapport à la première manche ! Moreira, Ouattara et Nanasi prennent la place de Doué, Oyedele et Yassine. À noter que le frère de Désiré, grippé, n'est pas disponible pour le match. Emegha fait quant à lui banquette !
?s=20
Bonsoir à tous ! Bienvenue dans ce live qui vous permettra de vivre le quart de finale retour entre le RC Strasbourg et Mayence. Par contre, je ne peux pas vous garantir de bretzel.
🟨 Et nouveau carton jaune pour Strasbourg... c’est Nanasi qui est averti pour une faute d’anti-jeu.
Ça fait trois pour les Bleus et Blancs, attention à ne pas finir à dix...
🟨 Sur l’action, Barco est averti après avoir chambré le gardien adverse... Lourd de conséquence puisque le petit génie sera suspendu pour la demi-finale aller si Strasbourg se qualifie. Bête ce carton.
⚽ ET DE DEUXXXX ! Quelle tête de Ouattara sur le centre de Enciso ! Le Racing est très très grand ! Quelle équipe !! On se régale !
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MAIS OUIIIIIII !! Dans la foulée, Chilwell trouve Nanasi, qui pousse le ballon dans les filets avec un bon vieux pointu ! La Meinau chavire et nous aussi !!
MERCI ! DE RIEN !!
🟨 Carton jaune pour Dominik Kohr ! Gros, gros coup de coude de l’Allemand dans le visage de Moreira, qui partait en contre-attaque !
On ne veut pas être chauvins, mais ça mérite ROUGE, ça !!
RC Strasbourg
FSV Mainz 05
Par Tristan Claeyssen