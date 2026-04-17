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Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller

TC
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Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller

Le petit prodige sur la touche. Comme nous l’écrivions lors du live de la rencontre entre Strasbourg et Mayence, Valentín Barco manquera la demi-finale aller face au Rayo Vallecano.

En effet, l’Argentin était sous la menace d’une suspension avant la rencontre, et la biscotte reçue pour avoir chambré le gardien adverse après le second but des Bleu et Blanc est sans doute la pire nouvelle de la soirée. Pas de déplacement en Espagne pour le joueur alsacien, qui pourrait cependant être disponible pour la rencontre retour, le 7 mai prochain, à la Meinau.

Barco repart en béquilles

En plus d’une suspension, Barco pourrait également être touché à une cheville. Peu avant l’heure de jeu, le Strasbourgeois s’est tordu de douleur après avoir contré une frappe allemande. Cette blessure ne l’a pas empêché de briller jusqu’à la 90e minute, mais qui l’a obligé à strapper sa cheville au beau milieu de la rencontre. Affaire à suivre, puisque Barco a quand même quitté le stade en béquilles à la fin de la soirée.

Gardez-le au frais pour la demi-finale retour !

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TC

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