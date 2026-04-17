La célébration des Strasbourgeois tourne mal

La célébration de trop. Vainqueurs face à Mayence après une remontée spectaculaire, les Strasbourgeois ont laissé exploser leur joie à la Meinau. Un peu trop même, puisqu’au coup de sifflet final, Martial Godo, passeur décisif, a célébré la qualification en posant son maillot sur le poteau de corner devant le parcage des Allemands.

Un photographe pris dans la cohue

Dans la seconde, Nadiem Amiri s’est précipité sur le Strasbourgeois en le poussant dans le dos. La tension ne redescend pas, et plusieurs joueurs des deux équipes se mêlent à l’échauffourée. Sur les images captées par un supporter, on aperçoit un photographe se faire lourdement écraser par la cohue des joueurs. Amiri a été exclu pour son geste et les choses sont vite rentrées dans l’ordre, grâce à l’intervention des stewards.

Le match entre les deux équipes a été très engagé physiquement, comme en témoignent le coup de coude sur Diego Moreira, ou bien les déclarations d’Emmanuel Emegha en fin de rencontre.

Oui, photographe est un métier dangereux.

Une mauvaise nouvelle pour Strasbourg avant sa demi-finale aller