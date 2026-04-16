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Liverpool confirme la grave blessure de Hugo Ekitiké

TC
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Liverpool confirme la grave blessure de Hugo Ekitiké

Hugo Never Walks Alone. Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, Liverpool a confirmé la grave blessure de Hugo Ekitiké, sorti sur civière contre le PSG en quarts de finale retours de Ligue des champions : « Des examens complémentaires ont par la suite confirmé une rupture du tendon d’Achille ». Le club anglais ajoute sans surprise que « Ekitiké sera donc indisponible pour le reste de la saison en club et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec la France ».

Les Reds au soutien de l’attaquant

Le club a également ajouté un message de soutien pour le Français de 22 ans. « Nous sommes tous avec toi, Hugo » peut-on lire sur les réseaux des Reds. Un support partagé par certains coéquipiers en équipe de France sur Instagram, Mbappé notamment. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a également eu des mots à l’intention d’Ekitiké pour lui apporter son soutien.

Retour prévu dans 9 mois pour Heki !

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TC

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