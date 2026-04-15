Didier Deschamps réagit à la blessure d’Hugo Ekitiké

La chatte à DD ce n’était pas pour lui. Gravement blessé lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG, Hugo Ekitiké manquera la prochaine Coupe du monde. Un crève cœur pour l’attaquant, qui avait fait ses preuves cette saison chez les Reds, mais aussi pour l’équipe de France et surtout son sélectionneur, qui semblait bien décidé à le prendre dans ses bagages pour l’Amérique du Nord.

Rendez-vous pour plus tard

Dans un communiqué Didier Deschamps s’est exprimé pour dire toute la peine qu’il avait à l’égard de l’ancien rémois, désormais sur la touche pour un bon bout de temps. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du Monde, avance ainsi le double D. Hugo fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. »

Si l’encadrement de l’EDF ne souhaite pas s’avancer sur la teneur de la blessure, Deschamps prend acte du coup dur, et préfère pointer les progrès et les promesses semées par l’attaquant : « Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’Equipe de France. Sa déception est immense. Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis persuadé. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera à fond derrière l’équipe de France et nous pensons tous très fort à lui ». S’il retrouve l’équipe de France, ce dont peu doutent, ce ne sera en tout cas pas avec Deschamps, qui quittera son poste après le Mondial.

Rendez-vous pour l’Euro 2028 Mr.Ekitiké ?

Hugo Ekitiké forfait pour la Coupe du monde