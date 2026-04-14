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Hugo Ekitiké sort sur civière contre le PSG, à deux mois de la Coupe du monde

QB
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Inquiétude concernant la présence d’Ekitiké au Mondial ?

Didier Deschamps retient son souffle. Hugo Ekitiké est sorti prématurément du terrain mardi soir lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG. Le Français s’est écroulé à la suite d’un changement d’appui à la 28e minute, visiblement touché au talon. Il a quitté le terrain allongé sur une civière, laissant sa place à Mohamed Salah.

Selon Canal+, l’attaquant était en pleurs au moment de s’engouffrer dans le tunnel menant aux vestiaires. Une très mauvaise nouvelle pour les Reds, mais aussi pour les Bleus. Le sélectionneur de l’équipe de France annoncera en effet la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde dans un mois.

Randal Kolo Muani est béni des dieux.

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