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Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

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Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

Milan, la nouvelle Vice City ? Le parquet de Milan enquête sur une société de « service après match » de luxe organisant des soirées pour ses clients. L’entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans, rapporte la Gazzetta dello Sport.

Du beau monde

Des joueurs de Serie A ainsi qu’un pilote de F1 résidant dans la ville de Berlusconi auraient fait appel à cette société. Quatre personnes liées à ces services ont été arrêtées et accusées d’avoir « facilité et exploité la prostitution » et d’avoir blanchi leurs recettes. Le journal Il Giorno déclare également que des joueurs de l’Inter et de l’AC Milan auraient demandé les services de cette société.

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