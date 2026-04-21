Des joueurs de Serie A liés à une affaire d’escortes et de blanchiment d’argent à Milan

Milan, la nouvelle Vice City ? Le parquet de Milan enquête sur une société de « service après match » de luxe organisant des soirées pour ses clients. L’entreprise s’occuperait de réserver des boîtes de nuit, des hôtels, du gaz hilarant et des escortes âgées de 18 à 30 ans, rapporte la Gazzetta dello Sport.

Du beau monde

Des joueurs de Serie A ainsi qu’un pilote de F1 résidant dans la ville de Berlusconi auraient fait appel à cette société. Quatre personnes liées à ces services ont été arrêtées et accusées d’avoir « facilité et exploité la prostitution » et d’avoir blanchi leurs recettes. Le journal Il Giorno déclare également que des joueurs de l’Inter et de l’AC Milan auraient demandé les services de cette société.

On sait où part l’argent du derby de la Madonnina.

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