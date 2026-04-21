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Autour de 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern

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Autour de 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern

Un dimanche pas si festif que ça en Bavière. Le Bayern a remporté son 35e titre de champion d’Allemagne, en s’imposant contre le VFB Stuttgart (4-2) devant son public, ce dimanche.

Avant la rencontre, plusieurs supporters stuttgartois se sont fait remarquer pour avoir déclenché une bagarre générale aux abords de l’Allianz Arena, avec des fans du club munichois. Environ 500 ultras, venus soutenir l’équipe visiteuse, ont été placés en garde à vue puis relâchés dans la soirée. Lundi matin, la police de Munich a annoncé que huit des 300 officiers mobilisés ont été blessés.

La bagarre s’invite de plus en plus dans les rangs des supporters allemands.

Le Bayern achève Stuttgart et valide son titre

CT

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