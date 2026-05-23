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Un énorme Harry Kane permet au Bayern de remporter la Coupe d'Allemagne

UL
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Un énorme Harry Kane permet au Bayern de remporter la Coupe d'Allemagne

Bayern Munich 3-0 VfB Stuttgart

Buts : Kane (55e,80e et SP, 90e) pour les Bavarois 

Il va arriver en forme cet été. Le Bayern Munich a attendu une mi-temps, a un peu souffert face au surprenant quatrième de Bundesliga, mais a fini par faire ce qu’il était venu chercher à Berlin : récupérer la coupe d’Allemagne. Absent des débats depuis 2020, une anomalie, Vincent Kompany et les siens ont sorti une énorme seconde période pour terminer la saison sur une jolie note. Les Bavarois remportent leur 21ème coupe nationale, un record.

Kane dingue

Le Stuttgart de Sebastian Hoeneß, le neveu d’Oli, le boss du Bayern, qui s’est pourtant montré le plus dangereux en début de match, bousculant bien comme il faut les Champions d’Allemagne, meilleurs en allumeurs de fumigènes en tribunes que sur la pelouse. En seconde période, alors que la partie a été arrêtée pour laisser les fumigènes se répandre dans le ciel berlinois, Harry Kane a aussi montré qu’il savait allumer le feu.

Fins de cycles

L’artificier a d’abord récupéré une torche de Michael Olise (1-0, 57e). Puis, après avoir allumé une grosse mèche sur le poteau, l’attaquant a réduit le pauvre Chema Andrés, 21 ans, en cendres, en le contournant (2-0, 80e). Il a inscrit son 61ème de la saison sur penalty (3-0, 90e). Les fumigènes sont ressortis ensuite, notamment pour saluer le 312ème et dernier match de la longue histoire de Leon Goretzka à Munich. Le milieu restait l’un des cinq rescapés de 2020, saison du dernier triplée du Bayern. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sven Ulreich, Alphonso Davies et Serge Gnabry sont toujours là. Ils diront également au revoir à Raphaël Guerreiro, après 95 matchs avec Munich.

La maîtrise, toujours la maîtrise.

Environ 500 ultras de Stuttgart arrêtés à Munich avant le match contre le Bayern

UL

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