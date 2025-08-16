Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

Stuttgart 1-2 Bayern Munich

Buts : Leweling (90e +3) pour Stuttgart // Kane (18e) et Díaz (77e) pour les Bavarois

11 sur 25. Voici le bilan du Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne-Franz Beckenbauer, première appellation du nom. Pour ce trophée de la rentrée, le Bayern a assuré contre Stuttgart (2-1). Les hommes de Vincent Kompany récupèrent leur trophée, laissé au Bayer Leverkusen et au RB Leipzig les deux dernières années. Harry Kane gagne un autre trophée.

Le Bayern a été largement supérieur à Stuttgart, et démarre donc parfaitement sa saison, une semaine avant d’affronter Leipzig en Bundesliga. L’occasion de voir que Michael Olise a toujours des jambes, que Harry Kane, buteur de près, est toujours aussi adroit, que Sacha Boey retrouve des jambes et que le numéro 10 du Bayern Munich sied bien mieux à Jamal Musiala qu’à Leroy Sané. Luis Díaz a marqué son premier but officiel avec le Bayern, d’une jolie tête décroisée. Il a rendu hommage à Diogo Jota.

Belle entrée en matière.

