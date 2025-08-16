S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Allemagne -Stuttgart-Bayern Munich (0-2)

Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

UL
Le Bayern Munich et Harry Kane remportent leur premier trophée de la saison

Stuttgart 1-2 Bayern Munich

Buts : Leweling (90e +3) pour Stuttgart // Kane (18e) et Díaz (77e) pour les Bavarois 

11 sur 25. Voici le bilan du Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne-Franz Beckenbauer, première appellation du nom. Pour ce trophée de la rentrée, le Bayern a assuré contre Stuttgart (2-1). Les hommes de Vincent Kompany récupèrent leur trophée, laissé au Bayer Leverkusen et au RB Leipzig les deux dernières années. Harry Kane gagne un autre trophée.

Le Bayern a été largement supérieur à Stuttgart, et démarre donc parfaitement sa saison, une semaine avant d’affronter Leipzig en Bundesliga. L’occasion de voir que Michael Olise a toujours des jambes, que Harry Kane, buteur de près, est toujours aussi adroit, que Sacha Boey retrouve des jambes et que le numéro 10 du Bayern Munich sied bien mieux à Jamal Musiala qu’à Leroy Sané. Luis Díaz a marqué son premier but officiel avec le Bayern, d’une jolie tête décroisée. Il a rendu hommage à Diogo Jota.

Belle entrée en matière.

Michael Olise et Kingsley Coman buteurs pour les 125 ans du Bayern

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine