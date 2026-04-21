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La vice-présidente de West Ham claque la porte

VM
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La vice-présidente de West Ham claque la porte

Chamboulement en vue à West Ham ? Actuellement engagé dans une lutte acharnée pour le maintien en Premier League, le club londonien perd l’une de ses grandes patronnes. La baronne Karren Brady, vice-présidente des Hammers, a annoncé ce mardi sa décision de quitter ses fonctions.

« Cela a été un privilège de travailler aux côtés du conseil d’administration, de la direction, des joueurs, du personnel et des partisans de West Ham United, s’est exprimée la dirigeante de 57 ans dans un communiqué paru sur le site Internet du club. Je souhaite beaucoup de succès à West Ham United pour l’avenir. »

Karren Brady a marqué l’histoire récente de West Ham

Arrivée dans le club de l’est de Londres en 2010, la figure de la série télévisée britannique The Apprentice restera comme celle qui a piloté le déménagement de West Ham vers l’horrible London Stadium (62 500 places) en 2016. Mais le mandat de celle qui est également membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni a aussi été marqué par le sacre européen en Ligue Conférence en 2023, au moment où Declan Rice était le capitaine du Jambon de l’Ouest.

Ohé, ohé, capitaine abandonné !

Un club dit goodbye à la Premier League sans jouer

VM

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