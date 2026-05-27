West Ham a fixé le sort de Nuno Espírito Santo

On connaît une femme de joueur qui ne doit pas aimer la nouvelle. Alors que West Ham a rallié le Championship pour la première fois depuis 2005, une nouvelle pourrait rassurer (ou abattre) les Hammers, qui ont pris un coup de marteau sur la tête : Nuno Espírito Santo restera au club la saison prochaine pour aider West Ham à retrouver l’élite le plus vite possible. Un bon signe pour West Ham ? Le Portugais a récolté 99 points lors de sa dernière participation en Championship avec les Loups de Wolverhampton.

« Nous sommes heureux de confirmer qu’il a exprimé son engagement continu envers le club, comme nous l’avons fait envers lui », a communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Une continuité pour celui qui avait rejoint le club cet hiver, après sa brouille avec le patron de Nottingham Forest, Evángelos Marinákis.

A message to West Ham United supporters from the Board of Directors — West Ham United (@WestHam) May 27, 2026

Un effectif à reconstruire

C’est au moins une chose de moins à régler pour le board des Hammers puisque ces derniers doivent vendre pour environ 160 millions d’euros cet été s’ils veulent équilibrer les comptes. Garder leur entraîneur permettra peut-être de conserver une partie de l’effectif, mais cela pourrait aussi provoquer tout l’inverse. La femme d’Alphonse Areola avait notamment critiqué le technicien portugais via les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Avoir entraîné Tottenham restera le plus grand exploit de sa carrière.

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