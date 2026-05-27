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West Ham a fixé le sort de Nuno Espírito Santo

TC
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West Ham a fixé le sort de Nuno Espírito Santo

On connaît une femme de joueur qui ne doit pas aimer la nouvelle. Alors que West Ham a rallié le Championship pour la première fois depuis 2005, une nouvelle pourrait rassurer (ou abattre) les Hammers, qui ont pris un coup de marteau sur la tête : Nuno Espírito Santo restera au club la saison prochaine pour aider West Ham à retrouver l’élite le plus vite possible. Un bon signe pour West Ham ? Le Portugais a récolté 99 points lors de sa dernière participation en Championship avec les Loups de Wolverhampton.

« Nous sommes heureux de confirmer qu’il a exprimé son engagement continu envers le club, comme nous l’avons fait envers lui », a communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Une continuité pour celui qui avait rejoint le club cet hiver, après sa brouille avec le patron de Nottingham Forest, Evángelos Marinákis.

Un effectif à reconstruire

C’est au moins une chose de moins à régler pour le board des Hammers puisque ces derniers doivent vendre pour environ 160 millions d’euros cet été s’ils veulent équilibrer les comptes. Garder leur entraîneur permettra peut-être de conserver une partie de l’effectif, mais cela pourrait aussi provoquer tout l’inverse. La femme d’Alphonse Areola avait notamment critiqué le technicien portugais via les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Avoir entraîné Tottenham restera le plus grand exploit de sa carrière.

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TC

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