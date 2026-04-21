Shabani Nonda a de grandes ambitions pour le Congo

Monter dans les étages de la RDC. Alors que l’identité du nouveau président de la Fédération congolaise de football association (FÉCOFA) ne sera connue que le 20 mai prochain, les prétendants au poste ont jusqu’à ce mardi pour candidater.

Shabani Nonda, l’ancien buteur de l’AS Monaco, fait partie de ces aspirants au poste suprême du football congolais. « Je suis venu pour déposer ma candidature officielle à la présidence de la Fédération congolaise de football », annonce-t-il aux journalistes présents devant le siège de la FÉCOFA, à quelques heures de la clôture de dépôt.

Du conseil à la présidence

Le meilleur buteur de la Ligue 1 2002-2003, retraité depuis la fin de son expérience à Galatasaray en 2010, avait rejoint la Fédération congolaise dans un rôle de conseiller, en 2021. Cinq ans plus tard, l’ex-avant-centre des Léopards compte briguer un mandat en tant que président au détriment d’Aziz Makukula (passé par le FC Nantes) et de Max Mayaka, les deux autres candidats.

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