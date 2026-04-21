S’abonner au mag
  • International
  • RD Congo

Shabani Nonda a de grandes ambitions pour le Congo

CT
4 Réactions
Shabani Nonda a de grandes ambitions pour le Congo

Monter dans les étages de la RDC. Alors que l’identité du nouveau président de la Fédération congolaise de football association (FÉCOFA) ne sera connue que le 20 mai prochain, les prétendants au poste ont jusqu’à ce mardi pour candidater.

Shabani Nonda, l’ancien buteur de l’AS Monaco, fait partie de ces aspirants au poste suprême du football congolais. « Je suis venu pour déposer ma candidature officielle à la présidence de la Fédération congolaise de football », annonce-t-il aux journalistes présents devant le siège de la FÉCOFA, à quelques heures de la clôture de dépôt.

Du conseil à la présidence

Le meilleur buteur de la Ligue 1 2002-2003, retraité depuis la fin de son expérience à Galatasaray en 2010, avait rejoint la Fédération congolaise dans un rôle de conseiller, en 2021. Cinq ans plus tard, l’ex-avant-centre des Léopards compte briguer un mandat en tant que président au détriment d’Aziz Makukula (passé par le FC Nantes) et de Max Mayaka, les deux autres candidats.

Un destin à la Samuel Eto’o ou à la Didier Drogba ?

Luidji : « Nicolas Anelka a incarné tout ce que je voulais être »

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
149
41

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.