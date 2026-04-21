Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Sandillon US vs Jargeau St Denis

Tout part d’une percée sur le côté droit. Une fois le latéral adverse écarté, le joueur de Jargeau Saint-Denis centre vers l’attaquant. Au lieu de simplement marquer son tap-in, il régale : une madjer qui fait mouche, bien aidée par le défenseur qui la pousse lui-même au fond. Le petit coup de sabot de Sandillon.

2/ USAM Montbron vs Angoulême Leroy CS

Si Musa Al-Taamari est le Messi jordanien, ce mec-là est le Lionel montbronnais. Sur coup franc axial, le prodige frappe du pied gauche et, comme si elle était téléguidée, la balle fonce tout droit dans la lucarne. Le gardien se la prend dans son côté couvert, ça va trop vite, Angoulême se prend un festival montbronnais.

3/ Havre RC Havrais vs US St Thomas

On va commencer par saluer la qualité du centre : une belle galette qui n’attend que d’être dégustée. Le buteur du jour s’en sert pour balancer son corps en arrière, lever la jambe et envoyer le ballon nettoyer les toiles d’araignée du but adverse.

4/ FCPRJ vs Boupere Mon Prouant FC

Le genre de frappe qui fait bouillir un stade. D’un coup de pied, le joueur du FCPRJ lobe le keeper de Boupere Mon Prouant. Les ultras, venus en nombre, peuvent exulter. De son côté, un joueur du BMP (c’est quand même bien moins long) s’écroule. Est-ce une blessure ou est-il choqué par ce qu’il vient de voir ?

5/ Tour Aigues US vs AGR

Deux coups de joystick vers la gauche, telle une fusée, le 9 de l’AGR pousse sa balle depuis le milieu de terrain. Ça va trop vite et, en une fraction de seconde, il se retrouve face au but. Mais le joueur n’est pas un poulet sans tête. Il ouvre alors son pied et place le cuir dans le petit filet. Mignon comme le foot peut être facile parfois.

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