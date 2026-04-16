La LFP fait une fleur au RC Lens

Histoire d’étaler un peu de pommade. Alors que le conseil d’administration de la LFP avait acté le report du match Lens-PSG, initialement prévu le 11 avril, au 13 mai prochain contre l’avis du RC Lens le 26 mars dernier, la Ligue a fait une fleur au club artésien. La rencontre de la 33ᵉ journée de Ligue 1 entre les Nordistes et Nantes du samedi 9 mai a été avancée au vendredi 8 mai (20h45).

Un autre cas de figure bouleverserait la 33ᵉ journée

Ce n’est pas la seule affiche du championnat de France qui pourrait changer de date. Si Strasbourg parvient à se qualifier pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d’une coupe d’Europe, en renversant la situation face à Mayence en Ligue Conférence grâce à un grand Emanuel Emegha par exemple, le multiplex de la 33ᵉ journée serait décalé au dimanche 10 mai. Cela modifierait aussi la date des trophées UNFP, programmés également à cette date, qui basculerait au 11 mai.

On n’est plus à ça près.