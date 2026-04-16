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Un ancien entraîneur du PSG dans le viseur du Real Madrid ?

VM
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Un ancien entraîneur du PSG dans le viseur du Real Madrid ?

La Casa Blanca cherche son nouveau patron. Éliminé pour la deuxième année de suite dès les quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid veut entamer un nouveau cycle. Nommé entraîneur en janvier dernier après le mariage raté et le divorce consommé rapidement entre Xabi Alonso et le club madrilène, Álvaro Arbeloa n’a pas non plus convaincu. L’ancien latéral devrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison et les dirigeants des Merengues s’activent pour lui trouver un successeur.

Pochettino et Deschamps dans la short-list

Selon les informations de RMC Sport ce jeudi, Florentino Pérez a coché le nom de Mauricio Pochettino. Le président du Real apprécierait fortement le profil de celui qui s’apprête à diriger les États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

Comme évoqué ces derniers jours, Didier Deschamps figure aussi sur la short-list pour venir s’assoir sur le banc madrilène après le Mondial nord-américain.

En plus de l’ancien coach du PSG et du sélectionneur tricolore, les dirigeants madrilènes auraient un faible pour Jürgen Klopp. Mais l’actuel directeur du football de Red Bull n’envisagerait pas de relancer sa carrière d’entraîneur pour le moment.

Désolé, Zizou ne devrait pas être libre.

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VM

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