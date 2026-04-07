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Álvaro Arbeloa fait encore pire que Xabi Alonso

TJ
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Álvaro Arbeloa fait encore pire que Xabi Alonso

Ça pique. Avec six défaites depuis qu’il est assis sur le banc du Real Madrid, Álvaro Arbeloa a un pire bilan que Xabi Alonso, entraîneur auquel il a succédé début janvier. Avec la défaite madrilène à domicile contre le Bayern Munich, l’ancien latéral en est à six défaites et égale le nombre de revers subis sous Alonso, qui a pourtant plus de matchs que lui sur le banc (34 contre 19).

Une statistique préoccupante, qui montre que le Real Madrid s’en sort finalement pas bien mieux sous Arbeloa. Distancés en Liga avec sept points de retard sur l’ennemi barcelonais à huit journées de la fin, les Merengues sont maintenant aux portes d’une élimination en C1… et d’une saison potentiellement blanche.

L’été ne sera pas simple à passer…

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